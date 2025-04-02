موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، القنوات الناقلة وتاريخ المواجهات...

يترقب جمهور كرة القدم نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 حينما يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب لا كارتوخا.

الكلاسيكو يتكرر في نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ 11 عامًا وتحديدًا في 2014 حينما فاز ريال مدريد بهدفين لهدف نظيف وحقق اللقب.

ووصل ريال مدريد أولًا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ريال سوسييداد بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين، ثم نجح برشلونة في إقصاء أتلتيكو بالنتيجة ذاتها.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بين برشلونة وريال مدريد وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته