تعرف على موعد مباراة يوكاهاما مارينوس وليفربول الودية التحضيرية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد نيسان، مباراة هامة وقوية تجمع بين يوكاهاما مارينوس، أمام ليفربول، ضمن استعداد الريدز، لانطلاق موسم 2025-2026.

ويسعى ليفربول، لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الماضي، ويريد مواصلة البناء بعد الصفقات الجديدة، وبدأ الاستعداد بمباراتين وديتين فاز في الأولى أمام بريستون بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر من ميلان بأربعة أهداف لهدفين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوكاهاما مارينوس وليفربول، الودية التحضيرية لموسم 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.