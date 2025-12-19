يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة مباراة قوية ومثير تجمع بين نابولي وبولونيا، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك نابولي في السوبر بصفته بطلًا للدوري الإيطالي، في الموسم الماضي بينما يشارك بولونيا، بصفته بطلًا لكأس إيطاليا، وكان معهم ميلان وإنتر، إلا أن الثنائي الأخير ودع البطولة من نصف النهائي.

ونجح نابولي، في حسم مقعده بالمباراة النهائية بعد تفوقه على ميلان بهدفين دون رد، بينما وصل بولونيا إلى النهائي، من ركلات الترجيح أمام إنتر، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.