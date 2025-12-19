Napoli Milan HojlundGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والذي يجمع بين نابولي وبولونيا القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر...

يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة مباراة قوية ومثير تجمع بين نابولي وبولونيا، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك نابولي في السوبر بصفته بطلًا للدوري الإيطالي، في الموسم الماضي بينما يشارك بولونيا، بصفته بطلًا لكأس إيطاليا، وكان معهم ميلان وإنتر، إلا أن الثنائي الأخير ودع البطولة من نصف النهائي.

ونجح نابولي، في حسم مقعده بالمباراة النهائية بعد تفوقه على ميلان بهدفين دون رد، بينما وصل بولونيا إلى النهائي، من ركلات الترجيح أمام إنتر، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    حصلت شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي -  على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في تطبيق ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    نابولي - بولونياالإثنين 22 ديسمبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		تطبيق ثمانيةالأول بارك

  • تشكيل نابولي المتوقع لمباراة بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    التشكيل: 3-4-3
    حراسة المرمىفانيا ميلينكوفيتش-سافيتش
    خط الدفاعسام بوكيما - أليساندرو بونجيورنو - جيوفاني دي لورينزو
    خط الوسطإليف إلماس - سكوت مكتوميناي - ليوناردو سبينازولا - ديفيد نيريس
    خط الهجومنوا لانج - راسموس هويلوند

  • تشكيل بولونيا المتوقع لمباراة نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    التشكيل: 4-2-3-1
    حراسة المرمىلوكاس سكوربسكي
    خط الدفاعإميل هولم - جون لوكومي - تشارالامبوس ليكوجيانيس - خوان ميراندا
    المحورنيكولا مورو - توماسو بوبيجا
    خط الوسط الهجوميريكاردو أورسوليني - فيديريكو بيرنارديسكي - نيكولو كامبياجي
    خط الهجومسانتياجو كاسترو

  • ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإيطالي عبر التاريخ؟

    يعد نادي يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما حصد البطولة في 9 مناسبات، ويأتي خلفه إنتر وميلان بواقع 8 مرات.

    الفريقعدد البطولاتالوصافة
    يوفنتوس98
    إنتر85
    ميلان85
    لاتسيو53
    روما24
    نابولي22
    سامبدوريا13
    بارما13
    فيورنتينا11
