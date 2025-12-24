يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وجنوب أفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من مصر وجنوب أفريقيا، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من أنجولا وزيمبابوي.

ويحتل الفريقان بنفس الرصيد من النقاط والأهداف صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققاها من الفوز بثنائية مقابل هدف على كل من زيمبابوي وأنجولا في الجولة الأولى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.