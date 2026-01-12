تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
senegal egyptGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب طنجة، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيره السنغال، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى مواصلة النتائج والأداء المميز في البطولة، وسيهدف إلى الثأر من نظيره السنغالي، والعبور إلى المباراة النهائية، لمواصلة مشوار البحث عن اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

ووصل منتخب مصر إلى نصف النهائي، بعدما تجاوز كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خطفت السنغال بطاقة العبور من مالي، بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب طنجة.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت مصر.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قنوات beIN Max 1.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    مصر - السنغالالأربعاء 14 يناير 2026،
    18:00 المغرب، 19:00 مصر    		beIN Max 1علي محمد عليطنجة

  • تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 5-3-2
    حراسة المرمىمحمد الشناوي
    خط الدفاعأحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد هاني
    خط الوسطمروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور
    خط الهجومعمر مرموش - محمد صلاح 

  • تشكيل السنغال المتوقع أمام مصر في نصف نهائي كأس أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعدياتا - كواليبالي - موسى نياكاتي - الحاجي ماليك ضيوف
    خط الوسطحبيب ديارا - إدريسا جانا جاي - بابي جاي
    خط الهجومساديو ماني - حبيب ديالو - ندياي
كأس أمم إفريقيا
السنغال crest
السنغال
السنغال
مصر crest
مصر
مصر
0