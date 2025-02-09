موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد، قمة أوروبية ونهائي مبكر، يجمع بين مانشستر سيتي، وريال مدريد، ضمن مواجهات ذهاب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

مانشستر سيتي، ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، وسيعمل على مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار على العملاق الإسباني، للاقتراب من حجز مقعدًا في دور الـ 16 من المسابقة.

على الجانب الآخر، ريال مدريد أكثر الفرق حصولًا على دوري أبطال أوروبا، يسعى لإظهار شخصية البطل، في المباراة الهامة والخروج بنتيجة إيجابية منها، تساعده في العبور إلى الدور القادم من بطولته المفضلة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي، وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.