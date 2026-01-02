يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب اتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

مانشستر سيتي وصيف الدوري حتى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس ويطمح للدخول إلى المربع الذهبي.

وسقط السيتزنس في فخ التعادل أمام سندرلاند في الجولة الماضية، كما تعادل تشيلسي مع بورنموث وهو ما أدى لإقالة المدرب إنزو ماريسكا.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..