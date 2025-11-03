تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب الاتحاد، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي، مع بوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيطمح لخطف نقاط المواجهة كاملة وفض الاشتباك مع بوروسيا دورتموند، والتقدم خطوة جديدة نحو القمة.

ويتساوى كل من مانشستر سيتي، وبوروسيا دورتموند، في عدد النقاط برصيد سبع نقاط لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 3 لبث المواجهة بتعليق حفيظ الدراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
    مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموندالأربعاء 5 نوفمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 3حفيظ دراجيالاتحاد

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىدوناروما
    خط الدفاعنونيز - روبن دياش - جيفارديول - أوريلي
    خط الوسطرايندرز - فيل فودين - نيكو جونزاليس
    خط الهجومدوكو - هالاند - سافينيو

  • تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|3-4-3
    حراسة المرمىكوبيل
    خط الدفاعشلوتربيك - أنتون - رامي بنسبعيني
    خط الوسطرايرسون - سابيتزر - نميشا - سيفنسون
    خط الهجومكريم اديمي - جيراسي - بيير
