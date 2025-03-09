موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، قمة أوروبية ونهائي مبكر، يجمع بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

تمكن ليفربول، من حسم مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بهدف دون رد، سجله هارفي إليوت في الوقت القاتل من اللقاء.

وكان ليفربول، قد حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 21 نقطة، بينما وصل الفريق الباريسي، إلى دور الـ 16، من خلال الملحق بعد الفوز على مواطنه بريست بنتيجة 10-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.