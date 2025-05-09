تعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "آنفيلد"، مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول يدخل المباراة بأعصاب باردة بعد أن ضمن تحقيق اللقب، وسيعمل على مواصلة احتفالاته بتحقيق اللقب 20 في مسيرته، على الجانب الآخر يسعى آرسنال، لاستغلال حالة الريدز، وحسم المباراة لصالحه لتأكيد الوصافة وحسم مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة.