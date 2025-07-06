تعرف على موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي وتشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان فلومينينسي، قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال بعد مباراة مثيرة ودرامية، انتهت بفوز الفريق البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حجز البلوز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة قوية انتهت بفوز تشيلسي، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.