يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غوادالاخارا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب بيدرو إسكارتين.

يدخل البلوجرانا أولى مبارياته في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقب، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

على الجانب الأخر تأهل غوادالاخارا بعد الفوز على كاسيرينو في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على أتلتيكو سبتة في الدور الثاني بهدف دون رد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.