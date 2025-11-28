يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ضمك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي، ومن قبلها الفوز على القادسية ودخول المربع الذهبي، وسيطمح لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب من القمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.