موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، في مباراة هامة تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد، عاد إلى طريق الانتصارات في الجولة الماضية ونجح في الفوز على أتلتيك بيلباو، بثلاثية نظيفة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام ضيفه، لملاحقه برشلونة، على قمة ترتيب الليجا.

وسيعمل فريق سيلتا فيجو، على استغلال الحالة المتذبذبة للفريق الملكي، والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، تساعده في تحسين موقفه في جدول الدوري الإسباني.

