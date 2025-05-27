كل ما تريد معرفته عن مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة والاخيرة من مجموعة البطولة بالدوري المصري 2024-2025.

تأتي المباراة في خضم منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على تحقيق لقب الدوري المصري الذي اشتعل في الآونة الأخيرة، ويسعى أبناء المدرب يورشيتش للخروج بالثلاث نقاط آملاً هزيمة المارد الأحمر أمام فاركو ليظفر باللقب، بينما يسعى سيراميكا كليوباترا للفوز لزيادة فرصته لخطف مقعداً في الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.