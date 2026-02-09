موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب النور مواجهة مرتقبة تجمع سندرلاند وليفربول، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء في ظروف صعبة، بعدما لم يحقق سوى فوز وحيد في البريميرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، وخسارتين وانتصار وحيد، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 39 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب الآخر، يستضيف سندرلاند الريدز وهو في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.