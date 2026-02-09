Goal.com
Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب النور مواجهة مرتقبة تجمع سندرلاند وليفربول، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء في ظروف صعبة، بعدما لم يحقق سوى فوز وحيد في البريميرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، وخسارتين وانتصار وحيد، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 39 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب الآخر، يستضيف سندرلاند الريدز وهو في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 على ملعب النور.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء السعودية، الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    سندرلاند - ليفربولالأربعاء 11 فبراير 2026،
    23:15 السعودية، 00:15 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDحسن العيدروسملعب النور

  • تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة سندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    يعاني ليفربول من أزمة غيابات قبل المباراة، في ظل استمرار الإصابات التي تضرب صفوفه، حيث تأكد غياب كل من جيريمي فريمبونج، وألكسندر إيزاك، وكونور برادلي، وستيفان باجيتشيتش، وجيوفاني ليوني بداعي الإصابة.

    كما يفتقد الفريق جهود دومينيك سوبوسلاي بسبب الإيقاف، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة جو جوميز، بعدما اشتكى من بعض المتاعب البدنية خلال الفترة الأخيرة.

    ومن المتوقع أن يدخل المدرب آرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

    الخطة | 4-2-3-1
    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كيرتس جونز
    المحورأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ 
    خط الوسطفلوريان فيرتس - محمد صلاح - كودي جاكبو
    خط الهجومهوجو ايكتيكي
