موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بعد التعادل مع الهلال، والفوز على باتشوكا، وسالزبورج، ويسعى الميرينجي، تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، لتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة وتحقيقها، لتضاف إلى خزائن الميرينجي..

على الجانب الآخر، ضمن البيانكونيري، تواجده في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية، بعد الفوز على العين ثم الوداد، قبل أن يخسر من مانشستر سيتي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.