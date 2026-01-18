يستضيف ريال مدريد، نظيره موناكو، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تغيير المدرب وقدوم ألفارو أربيلوا.

ويتواجد الملكي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ولا مجال للتعثر لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 دون تكرار ما حدث الموسم الماضي وخوض الملحق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.