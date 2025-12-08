تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
real madrid manchester cityGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيهدف لمصالحة الجماهير بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة طريقه نحو القمة، وتأمين التأهل المباشر إلى الدور القادم من المسابقة.

على الجانب الآخر، كتيبة بيب جوارديولا، حالها لا يختلف كثيرًا عن وضع ريال مدريد، خاصة بعد الخسارة الأخيرة في البطولة، أمام باير ليفركوزن، سيعمل الفريق الإنجليزي، على مداواة جراحه وسيطمح للخروج منتصرًا من معقل ريال مدريد.

ويأتي ريال مدريد، في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع ومعه عشر نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    كارايسكاكيس

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
    ريال مدريد - مانشستر سيتيالأربعاء 10 ديسمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حفيظ دراجيسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعكاريراس - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - كامافينجا
    خط الوسطأردا جولر - فالفيردي - جود بيلينجهام
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىدوناروما
    خط الدفاعأوريلي - روبن دياش - جيفارديول - مينديش
    خط الوسطبرناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - فيل فودين
    خط الهجومدوكو - هالاند - ريان شرقي
