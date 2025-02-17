موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة أوروبية ونهائي مبكر، يجمع بين مانشستر سيتي، وريال مدريد، ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان ريال مدريد، قد نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة وخطف بطاقة الصعود.

على الجانب الآخر كتيبية المدرب بيب جوارديولا، تسعى لمصالحة الجماهير عن الموسم المخيب للآمال والحفاظ على حظوظها في تحقيق اللقب، وقلب الطاولة على الميرينجي، والتأهل لدور الـ 16.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي، وريال مدريد في إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.