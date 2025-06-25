موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

ريد بول سالزبورج يملك أربع نقاط وكذلك يمتلك ريال مدريد نفس الرصيد، في ظل امتلاك الهلال نقطتين وعدم امتلاك باتشوكا المكسيكي أي رصيد من النقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.