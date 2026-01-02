تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو قمة من قمم الدوري الإسباني ستجمع ريال مدريد مع ريال بيتيس لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو يريدون الخروج من موقف الشك، خصوصًا بعد فقدان الصدارة لصالح برشلونة وتوسع الفارق لأربع نقاط.

أما بيتيس، فيتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة وحقق الفوز على خيتافي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026  عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    ريال مدريد - ريال بيتيسالأحد 4 يناير 2026،
    18:15 السعودية، 19:15 الإمارات    		beIN SPORTS 2علي محمد عليسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

    يعاني تشابي ألونسو من غياب كيليان مبابي، هداف الفريق، ولن يتواجد أمام ريال بيتيس.

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعفران جارسيا - ديان هاوسن - أنتونيو روديجير -  راؤول أسينسيو
    خط الوسطأوريليان تشواميني - جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا
الدوري الإسباني
