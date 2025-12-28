يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية بين تونس وتنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس وتنزانيا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا ونيجيريا.

ويحتل المنتخب التونسي، المركز الثاني في المجموعة، ومعه ثلاث نقاط، بعد الفوز على أوغندا، ونيجيريا، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام تنزانيا، لضمان التأهل إلى الدور القادم من المسابقة..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.