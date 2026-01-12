موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب ستامفورد بريدج، لاستضافة قمة كبيرة تجمع بين تشيلسي وآرسنال، في ذهاب نصف نهائي مباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

وحجز تشيلسي، مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد عبور كارديف، بثلاثة أهداف لهدف، بينما وصل آرسنال، إلى الدور الحالي بعد التغلب على كريستال بالاس، بركلات الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويدخل تشيلسي، المباراة بمعنويات مرتفعة بقيادة فنية جديدة، بعد رحيل المدرب ماريسكا، وسيعمل على استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، للاقتراب خطوة جديدة من المباراة النهائية، على الجانب الآخر آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، يعيش فترة مميزة هذا الموسم، ويتصدر ترتيب البريمرليج، وسيعمل على مواصلة النجاحات المحلية، والاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائنه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.