تعرف على موعد مباراة تشيلسي والترجي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين تشيلسي والترجي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يدخل الترجي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لضمان الوصول إلى دور الـ 16 عن المجموعة الرابعة، التعادل سيصب في صالح تشيلسي، الذي يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق باب سويقة الذي يأتي في المركز الثالث.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي والترجي، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.