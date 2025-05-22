تعرف على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "30 يونيو" في العاصمة المصرية القاهرة، المباراة الأهم في القارة السمراء والتي ستجمع بين بيراميدز، وصن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025..

يسعى بيراميدز، لتحقيق الإنجاز والفوز باللقب الأول له في البطولة الإفريقية، بعد تعاددل ثمين في مباراة الذهاب، بهدف لكل فريق.

ويحتاج بيراميدز، إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، لضمان حصوله على اللقب، بينما يسعى صن داونز، لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، والقنوات الناقلة.