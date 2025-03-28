تعرف على موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "مونتجويك"، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وجيرونا ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

برشلونة يريد الاستمرار في الحفاظ على صدارته التي انفرد بها بعد الفوز على أوساسونا، في الجولة الماضية، على الجانب الآخر يطمح جيرونا، في تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام الجار في مباراة الديربي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025، والقنوات الناقلة.