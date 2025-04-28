موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة برشلونة وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، قمة كبيرة تجمع بين برشلونة وإنتر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

برشلونة، حجز مقعده في نصف النهائي بعد الكثير من المتعة والإثارة أمام بوروسيا دورتموند، والتغلب عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، صعد إنتر، إلى نصف النهائي بعد مواجهة درامية أمام بايرن ميونخ، تغلب فيها الفريق الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.