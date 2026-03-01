Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة ويطمح لتقديم مباراة كبيرة في الإياب والعودة والفوز بخماسية نظيفة للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي.

ولن تكون المباراة سهلة، في ظل رغبة كتيبة دييجو سيميوني في حصد لقب كأس الملك للمرة الأولى منذ 2013 والتي جاءت وقتها على حساب ريال مدريد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، يوم الثلاثاء 3 مارس 2026على ملعب "كامب نو".

    وتنطلق صافرة المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    تمتلك منصة شاهد MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    وسوف يتم إذاعة مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة.

  • كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا عبر تطبيقشاهد MBC.

    العودة أو التأكيد .. إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عبر MBC شاهداشترك الآن!

  • من معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على تطبيقشاهد MBCبتعليقأحمد النفيسة.

    بينما عبر قناة MBC مصر 2 تكون بتعليق مدحت شلبي.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلقالملعب
    برشلونة - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 3 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات     		MBC مصر 2مدحت شلبيكامب نو
    شاهد MBCأحمد النفيسة

  • تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    الدفاعأليخاندرو بالدي -  باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي
    الوسطبيدري - داني أولمو
    الوسط الهجوميرافينيا - فيرمين لوبيز - لامين يامال
    الهجومفيران توريس

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد على العناصر الآتية:

    الخطة4-4-2
    حراسة المرمىخوان موسو
    الدفاعماتيو روجيري - خوسيه ماريا خيمينيز - ديفيد هانكو - ناهويل مولينا
    الوسطجوليانو سيموني - كوكي - ماركوس يورنتي - أديمولا لوكمان
    الهجومأنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز
كأس ملك إسبانيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0