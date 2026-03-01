يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة ويطمح لتقديم مباراة كبيرة في الإياب والعودة والفوز بخماسية نظيفة للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي.

ولن تكون المباراة سهلة، في ظل رغبة كتيبة دييجو سيميوني في حصد لقب كأس الملك للمرة الأولى منذ 2013 والتي جاءت وقتها على حساب ريال مدريد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.