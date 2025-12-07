تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "كامب نو" لاستضافة مباراة برشلونة، امام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.

برشلونة يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، وسيدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في البطولة الأوروبية، وسيعمل على خطف نقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة مباشرة إلى الدور القادم.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

  • ما موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب كامب نو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

     وقد خصصت قناة beIN Sports 2 HD، لنقل مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت بتعليق علي محمد علي.

  • كيف تشاهد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر تطبيق TOD أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    برشلونة - آينتراخت فرانكفورتالثلاثاء 9 ديسمبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN Sports 2 HDعلي محمد عليكامب نو

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    التشكيل |4-3-3
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    الدفاعأليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جول كوندي
    الوسط فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري
    الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
