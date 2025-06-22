تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب بنك أوف أمريكا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ وبنفيكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يتصدر بايرن ميونخ، المجموعة الثالثة في البطولة، بعد الفوز على أوكلاند سيتي، ثم بوكا جونيورز، وسيطمح لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

ويصطدم طموح بايرن ميونخ، امام بنفيكا، الذي يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للوصول إلى النقطة السابعة وخطف صدارة الترتيب من الفريق البافاري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.