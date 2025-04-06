موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة بايرن ميونخ وإنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب أليانز أرينا، قمة كبيرة تجمع بين بايرن ميونخ وإنتر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

بايرن ميونخ، حجز مقعده في ربع النهائي على حساب مواطنه باير ليفركوزن، في دور الـ 16، بعد التغلب عليه بخمسة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، عبور إنتر إلى ربع النهائي كان من بوابة فينورد الهولندي، الذي تغلب عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.