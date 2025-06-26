موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، لاستقبال قمة برازيلية، بأجواء عالمية في افتتاح مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجمع بين بالميراس وبوتافوجو.

الفريقان قدما مستويات مميزة في البطولة، واستطاع بالميراس، الوصول إلى دور الـ 16، متصدرًا للمجموعة الأولى بعد التعادل مع بورتو، والفوز على الأهلي، ثم التعادل مع إنتر ميامي.

على الجانب الآخر، استطاع بوتافوجو الظهور بأفضل شكل في المجموعة الثانية، ونجح في الفوز على باريس سان جيرمان، وسياتل ساوندرز، والخسارة من أتلتيكو مدريد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.