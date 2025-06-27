موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حسم صدارة المجموعة الثانية، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد، وسياتل ساوندرز، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام بوتافوجو، وتسعى كتيبة المدرب لويس إنريكي، لمواصلة النجاحات والتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب، ومواصلة الإنجازات بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أسابيع للمرة الأولى في تاريخ النادي.

على الجانب الآخر، إنتر ميامي، تأهل إلى ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الأولى، بعد التعادل مع الأهلي وبالميراس، والفوز على بورتو، ويريد ليونيل ميسي، ورفاقه مواصلة السير نحو الأدوار المتقدمة في البطولة، والبحث عن تحقيق أول لقب قاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.