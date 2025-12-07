يتزين ملعب جوزيبي مياتزا، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التي يحققها في الموسم الحالي، وسيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ليفربول، بشكل واضح هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وخسر في الجولة الماضية أمام ايندهوفن الهولندي برباعية، وسيطمح على أن تكون مواجهة النيراتزوري، هي نقطة تصحيح المسار.

ويأتي إنتر، في المركز الرابع من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، بينما يحتل ليفربول، المركز الثالث عشر بعدما جمع تسع نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.