تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Bologna v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإيطالية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الأول بارك مساء الخميس مباراة قوية بين إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الفريقان برغبة التتويج، إنتر لعودة مرتقبة إلى منصات التتويج، وبولونيا لمواصلة أدائه المتطور في الفترة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 هو يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    إنتر - بولونياالجمعة 19 ديسمبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		Thmanyahالأول بارك

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل إنتر المتوقع لمباراة بولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب كريستيان كيفو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-5-2
    حراسة المرمىيان سومر
    خط الدفاعيان بيسيك - أليساندرو باستوني - مانويل أكانجي 
    خط الوسطفيديريكو دي ماركو - لويس هنريكي - بيوتر زيلينسكي - هنريك مخيتاريان - نيكولو باريلا
    خط الهجومماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

  • تشكيل بولونيا المتوقع لمباراة إنتر في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب فينشينزو إيتاليانو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-3-1
    حراسة المرمىلوكاس سكوربسكي
    خط الدفاعإميل هولم - جون لوكومي - تشارالامبوس ليكوجيانيس - خوان ميراندا
    المحورنيكولا مورو - توماسو بوبيجا
    خط الوسط الهجوميريكاردو أورسوليني - فيديريكو بيرنارديسكي - نيكولو كامبياجي
    خط الهجومسانتياجو كاسترو
السوبر الإيطالي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
إنتر crest
إنتر
إنتر
0