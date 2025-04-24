تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة هامة في الدوري الإيطالي تقام بين عملاقين إيطاليين هما إنتر ميلان وروما، على ملعب جيوسيبي مياتزا، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة.

تأتي المباراة وسط منافسة نارية على لقب الإسكوديتو بين إنتر ميلان ونابولي، واللذين يتشاركان نفس الرصيد من النقاط وهو 71 نقطة لكليهما، بينما يحتل ذئاب روما المركز السابع.

وكان قد رفض نادي إنتر ميلان اللعب يوم السبت، وهو اليوم الذي ستُقام فيه جنازة البابا فرانسيس، على الرغم من حصوله على إذن استثنائي للعب مباراة روما في نفس اليوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان قد تم إعلان تأجيل مباريات السبت بأكمله في إيطاليا من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية، مع منح استثناء لإنتر يقضي بإمكانية خوض مباراة روما يوم السبت، بهدف السماح له بالراحة والاستعداد بشكل طبيعي لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد برشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة.