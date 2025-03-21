تعرف على موعد مباراة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "ميستايا"، مباراة هامة وقوية تجمع بين إسبانيا وهولندا ضمن مواجهات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

إسبانيا تصدرت مجموعتها في الدور الأول، بينما حلت هولندا في الوصافة، ولذلك تقابلا في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

في ربع النهائي، تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما على ملعب "دي كويب" لتنفتح كل الاحتمالات في مباراة العودة على مصراعيها.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والقنوات الناقلة.