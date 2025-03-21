تعرف على موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مباراة هامة وقوية تجمع بين ألمانيا وإيطاليا ضمن مواجهات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

ألمانيا تصدرت مجموعتها في الدور الأول، بينما حلت إيطاليا في الوصافة، ولذلك تقابلا في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

في ربع النهائي، نجحت ألمانيا في الفوز 2-1 على إيطاليا في قلب ملعب "سان سيرو" مما ترك أثرًا سيئًا لدى الجماهير الإيطالية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والقنوات الناقلة.