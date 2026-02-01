Goal.com
كريم مليم

موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كارلوس بلمونت.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب. 

وكان برشلونة قد انتصر على راسينج في ثمن النهائي، ويواجه الفريق الذي أطاح بريال مدريد بعد الفوز عليه 3-2 على الملعب ذاته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 على ملعب "كارلوس بلمونت".

    وتنطلق صافرة المباراة في تمام الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    تمتلك منصة شاهد MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    وسوف يتم إذاعة مواجهة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة.

  • كيف تشاهد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر تطبيق شاهد.

    المباراة متاحة للمشتركين في الباقة الرياضية وليست بصورة مجانية.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
    ألباسيتي - برشلونة الثلاثاء 3 فبراير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات     		MBC مصر 2كارلوس بلمونت
    شاهد

  • تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    الدفاعجواو كانسيلو - جيرارد مارتين - رونالد أراوخو - جوفري تورنتس
    الوسطمارك بيرنال - فرينكي دي يونج
    الوسط الهجوميروني بردجي - فيرمين لوبيز - راشفورد
    الهجومفيران توريس
