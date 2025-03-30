تعرف على موعد مباراة آرسنال وفولهام في الجولة 30 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الإمارات"، مباراة هامة تجمع بين آرسنال وفولهام ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

آرسنال يدخل المباراة، تحت شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة ليفربول، على صدارة الترتيب، والحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب.

على الجانب الآخر فولهام، يقدم مستويات مميزة هذا الموسم يريد مواصلتها والتقدم في الترتيب، لخطف مركز مؤهل لإحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة.