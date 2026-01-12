يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النصر، والابتعاد بصدارة الترتيب، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز صدارته، والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.