موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 مواجهة لافتة، عندما يلتقي الهلال مع القادسية على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في هذه المرحلة من الموسم.

ويخوض الهلال اللقاء وهو في وضعية مثالية على صعيد النتائج، بعدما فرض سيطرته على صدارة جدول الترتيب، ونجح في تجاوز المنافسة الشرسة التي شهدتها الجولات الأولى، خاصة مع الضغط المتواصل من النصر. انتصار “الزعيم” الأخير في مباراة الديربي عزّز موقعه في القمة ومنحه أفضلية معنوية واضحة قبل الدخول في هذا الاختبار.

في الجهة المقابلة، يدخل القادسية المباراة بطموح تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، مستندًا إلى الأداء المتوازن الذي يقدمه في مواجهاته الكبرى.

وتشير نتائج اللقاءات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب واضح في المستوى، حيث لم يفرض أي طرف تفوقًا حاسمًا، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في هذه المواجهة.

وبين رغبة الهلال في مواصلة الابتعاد بالصدارة، وسعي القادسية لإثبات حضوره أمام أحد أبرز المرشحين للقب، ينتظر أن تكون المباراة حافلة بالندية والتنافس.

وفيما يلي، نسلّط الضوء على موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء.