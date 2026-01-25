تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 مواجهة لافتة، عندما يلتقي الهلال مع القادسية على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في هذه المرحلة من الموسم.

ويخوض الهلال اللقاء وهو في وضعية مثالية على صعيد النتائج، بعدما فرض سيطرته على صدارة جدول الترتيب، ونجح في تجاوز المنافسة الشرسة التي شهدتها الجولات الأولى، خاصة مع الضغط المتواصل من النصر. انتصار “الزعيم” الأخير في مباراة الديربي عزّز موقعه في القمة ومنحه أفضلية معنوية واضحة قبل الدخول في هذا الاختبار.

في الجهة المقابلة، يدخل القادسية المباراة بطموح تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، مستندًا إلى الأداء المتوازن الذي يقدمه في مواجهاته الكبرى. 

وتشير نتائج اللقاءات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب واضح في المستوى، حيث لم يفرض أي طرف تفوقًا حاسمًا، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في هذه المواجهة.

وبين رغبة الهلال في مواصلة الابتعاد بالصدارة، وسعي القادسية لإثبات حضوره أمام أحد أبرز المرشحين للقب، ينتظر أن تكون المباراة حافلة بالندية والتنافس.

 وفيما يلي، نسلّط الضوء على موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء.

  • ما موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي هو يوم الخميس 29 يناير 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد. 

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
    القادسية - الهلالالخميس 29 يناير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةاستاد الأمير محمد بن فهد

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الهلال crest
الهلال
الهلال
0