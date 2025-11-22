تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الشرطة ضيفًا على نظيره الهلال على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وسط النتائج المثالية في البطولة الأسيوية مع المدرب سيموني إنزاجي، ويهدف للاستمرار في الطريق نحو اللقب.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم يريد التعافي من النتائج السلبية وهو الشرطة العراقي الذي يسعى لتحقيق انتصاره الأول.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على استاد المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية والعراق، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    الهلال - الشرطةالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية والعراق، 22:15 الإمارات    		beIN SPORTS 2 HDالمملكة أريناعلي سعيد الكعبي
