موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على الصدارة، إذ قطع سلسلة التعادلات بالفوز على الأخدود في المباراة الماضية بسداسية نظيفة كان لكريم بنزيما منها نصيب الهاتريك.

وسوف يواجه الزعيم منافسًا قويًا، إذ يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة وقدّم مستويات رائعة في الآونة الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.