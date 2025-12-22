تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الزوراء في دوري أبطال آسيا "2 2025-2026 والقنوات الناقلة...

يستقبل النصر نظيره الزوراء على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل إلى الدور القادم، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لينهي دور المجموعات بستة انتصارات.

على الجانب الآخر سيعمل الزوراء، على الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تؤكد تأهله إلى الدور القادم رفقة النصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    النصر - الزوراءالأربعاء 24 ديسمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDالأول باركعلي سعيد الكعبي

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىنواف العقيدي
    خط الدفاعنواف بوشل - عبدالإله العمري - علي لاجامي - سالم النجدي
    خط الوسطعلي الحسن - أنجيلو - عبد الله الخيبري
    خط الهجومويسلي - محمد مران - عبد الرحمن غريب
دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
الزوراء crest
الزوراء
الزوراء
0