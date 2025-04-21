تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والاتحاد لحساب مواجهات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير على الاتفاق وسيهدف مواصلة طريق الانتصارات، للاقتراب خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر، النصر يدخل المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور ويسعى لإيقاف قطار العميد، والاقتراب نحو القمة، ومزاحمة الهلال على وصافة الترتيب، والحفاظ على حظوظه في خطف الصدارة.

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يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والاتحاد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.