يستقبل النصر، نظيره الشباب في مباراة هامة تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026.

يدخل النصر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، ولمصالحة الجماهير بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات للعودة إلى المنافسة على اللقب مرة أخرى مع الهلال.

على الجانب الآخر الشباب، يعاني بشكل كبير هذا الموسم، بعدما جمع ثمان نقاط فقط من 13 مباراة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة