موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "سايتاما"، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب السعودي ومضيفه الياباني ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفريقان يحتلان المركزين الأول والثالث في مجموعة معقدة على الجميع ما عدا الساموراي الياباني، الذي يغرد خارج السرب برصيد 19 نقطة في الصدارة بينما يحتل الأخضر السعودي المركز الثالث بتسع نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.