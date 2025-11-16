تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لخوض لقاء مهم ضد منتخب أوغندا ضمن استعدادات أسود الأطلس لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 على الأراضي المغربية.

ويقيم المنتخب المغربي، معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، للوقوف على حالة اللاعبين قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، وكان أسود الاطلس قد نجحوا في التغلب على موزمبيق بهدف دون رد، في مباراتهم الأولى بالتوقف الحالي.

  • ما موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025؟

    موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب طنجة الكبير.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025؟

    تذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية..

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    المغرب - أوغنداالجمعة 14 نوفمبر 2025
    21:00 مصر، 20:00 المغرب    		المغربية الرياضيةملعب طنجة الكبير

  • تشكيل المغرب المتوقع لمباراة أوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعآدم ماسينا - جواد الياميق - نايف أكرد - محمد الشيبي
    خط الوسطسفيان أمرابط - بلال الخنوس - إسماعيل الصيباري
    خط الهجومبراهيم دياز - إلياس أخوماش - يوسف النصيري
